نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. عمرو مصطفى يوجه رسالة غامضة لجمهوره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان عمرو مصطفى رسالة لجمهوره ومتابعيه، وذلك بنشره صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب عمرو عليها معلقًا: "أحيانًا الزمن كفيل بأنه يكشف كل حاجة".

وذلك مما دفع متابعيه يظنون بأن الرسالة موجهه لعمرو دياب بعد أزمة صفعه لأحد المعجبين أمس أثناء إحياءه حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

تفاصيل فيديو عمرو دياب



ويظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة سيلفي مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب، وبدا في الفيديو أن الشاب حاول الإمساك بعمرو دياب، مما أثار غضبه ودفعه إلى صفعه.

أول تعليق من إبن محافظة الأقصر على واقعة ضرب عمرو دياب له



وعلق سعد أسامة إبن محافظة الأقصر على واقعة ضـ.رب عمرو دياب له، قال: مين اللي بينجحك إحنا اللي بنخليك تريند، مين اللى طلعك فوق وحققلك مشاهدة، احنا اللى بندي قيمة للواحد انا مش بشحت منك ولا بقولك حاجه لله".



رأي نقابة المهن الموسيقية بشأن واقعة صفع الفنان عمرو دياب



ومن جانبه، نفى المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية الأخبار المتداولة حول وجود اجتماع لنقابة الموسيقيين، بشأن واقعة صفع الفنان عمرو دياب لأحد الجماهير بفرح ابنة المنتج محمد السعدي، وقال: "لا يوجد أي اجتماعات غدًا لمجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونفي هذه الأخبار التي انتشرت عن وجود اجتماعات داخل النقابة بشأن واقعة الفنان عمرو دياب".

عقوبة القانون على واقعة صفع عمرو دياب لأحد معجبينه



تنص المادة (242) من قانون عقوبات، على عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة من 10 آلاف لـ 200 ألف جنيه، للضرب البسيط دون أداة أو ترصد.