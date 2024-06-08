نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموسيقيين ترد عن صفع عمرو دياب لأحد المعجبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات ورئيس لجنة الإعلام محمد عبد الله، إقامة أي اجتماعات لمجلس إدارة النقابة بشأن ضرب الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

كما أكد محمد عبد الله أنه لا يوجد اجتماعات غدًا الأحد في مجلس النقابة، وجاء الرد بسبب تداول أنباء عن انعقاد اجتماع من قبل مجلس نقابة المهن الموسيقية بشأن واقعة عمرو دياب وأن ما يتم نشره حول الاجتماع غير صحيح.

تفاصيل فيديو عمرو دياب

ويظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة سيلفي مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب، وبدا في الفيديو أن الشاب حاول الإمساك بعمرو دياب، مما أثار غضبه ودفعه إلى صفعه.