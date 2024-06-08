نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين رضا تتصدر التريند بعد إعلان اعتزالها الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة شيرين رضا، محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد أن أثارت جدلًا واسعًا بشأن اعتزالها الفن خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب إعلانها اعتزالها الفن بشكل نهائي، وذلك بشكل مفاجئ لكل جمهورها ومحبيها من خلال ستوري لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفوجئ الجميع أن اعتزال شيرين رضا، ما هو إلا خطة دعائية لإعلان جديد لـ إحدى شركات الاتصالات، وكشفت شركة الاتصالات عن برومو تشويقي للحملة الدعائية عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، وتدور أحداث الإعلان حول تأخر شيرين عن تصوير أحد الأعمال الفنية، فيقوم ماجد الكداوني بالاتصال بها، قائلًا: “فاضل عشر دقايق على المشهد؟”، وتبلغه أنها اعتزالت الفن وسط حالة من الذهول قائلة: "كفاية بقى.. قررت الاعتزال"، ليرد ماجد:" اعتزلتي؟".

وكانت قد أعلنت صباح اليوم الفنانة شيرين رضا اعتزالها الفن، وذلك من خلال ستوري كتبتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت فيها: "كفاية بقى.. قررت الاعتزال".

اخر اعمال شيرين رضا الدرامية



وفي التليفزيون كان آخر أعمالها مسلسل وبينا ميعاد 2، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حيث تتزوج شيرين رضا من صبري فواز، ويدخلان في صراعات عديدة مع أولادهما، حيث لكل منهم شخصية مستقلة وطموحات كبيرة يسعى لتحقيقها، بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، إيهاب فهمى، هيدى كرم، نور محمود، محمد مهران، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أميرة أديب، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.