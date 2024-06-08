نجوم الفن يتألقون على الريد كاربت في مهرجان الجونة

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أحمد جودة - القاهرة - نظم مهرجان الجونة السينمائي و"O West"، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية حفلًا لإطلاق التعاون بين منصة سيني جونة × مدينة O West، وحرص عدد من نجوم الفن منذ قليل، على حضور لافتتاح فعاليات مهرجان الجونة، والتواجد على الريد كاربت، وكان أبرزهم الفنانة يسرا والفنان صبري فواز.

نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت مهرجان الجونة

وكان أبرز النجوم الحاضرين على الريد كاربت مهرجان الجونة، المخرج كريم الشناوي، ومن الفنانين يسرا، صبري فواز، مريم نعوم، عمرو منسي، سارة عبد الرحمن، وغيرهم.

ويستعد عدد كبير من نجوم الفن لحضور فعاليات منصة مهرجان الجونة، التي ستتضمن ورشا وحلقات نقاش عديدة عن الفن وأعماله.

تهدف المبادرة إلى توفير تجربة مؤثرة في القاهرة لمنصة "سيني جونة" التي تقام بالتوازي مع مهرجان الجونة السينمائي في مدينة الجونة، سعيًا إلى تعزيز التطور الفني والمالي من خلال ورش العمل والدورات التدريبية والمناقشات وفرص التواصل.