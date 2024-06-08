بحضور نجوم الفن.. توزيع جوائز الإنتاج الدرامي في مجال حقوق الإنسان

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2024، والذي يقيمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

حضور حفل توزيع الإنتاج الدرامي

وقد حضر كل من: ألفت عمر، ميمي جمال، مراد مكرم، وأبطال فيلم رفعت عيني للسما، ونهال عنبر، يسرا اللوزي، الأب بطرس دانيال، هبة عبد الغني، المخرج تامر نادي، صابرين، صفاء جلال، محسن منصور، نورهان، أحمد فهيم، بسمة، المخرج هاني خليفة.

الفائزين بجوائز الإنتاج الدرامي

ومن المقرر أن يفوز بالجائزة 5 أعمال درامية بثت خلال شهر رمضان لهذا العام، وذلك بعد تقييم تلك الأعمال تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا - عضو المجلس، ويتم تكريمها بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفني طارق الشناوي، وعضوية الأب بطرس دانيال، والناقد الفني أندرو محسن، والإعلامي عمرو خفاجة، والناقد الأدبي سيد محمود، والكاتبة داليا شمس، والكاتبة أمينة خيري.

تفاصيل حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي

ويقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان حفله السنوي لتكريم مبدعي الأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنيًا والتى ناقشت قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، للعام الثالث عشر على التوالي حيث تختار لجنة متخصصة أفضل الأعمال التي عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوي في سياقها الدرامي قيمًا ومبادئ تُساهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.

ويشهد الحفل حضور أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والكتاب وأصحاب الأعمال الدرامية، الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ورؤساء المجالس الوطنية للاعلام والقنوات الفضائية بالاضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وشركات الإنتاج الإعلامي.



تقييم الأعمال الدرامية



يذكر أنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان 2024 تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا، واختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفني طارق الشناوي وعضوية كل من الأب بطرس دانيال، الناقد الفني أندرو محسن، الإعلامي عمرو خفاجة، الناقد الأدبي سيد محمود، الكاتبة داليا شمس، الكاتبة أمينة خيري.