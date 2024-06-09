رئيس هيئة قصور الثقافة يفتتح مهرجان فرق الأقاليم المسرحية في دورته 46

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أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم السبت، افتتاح فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وافتتح الفعاليات عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، سمر الوزير مدير عام المسرح، ولفيف من النقاد والمسرحيين.

افتتاح فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة

وأكد "البسيوني" أن قصور الثقافة قدمت موسما مسرحيا نشر الفكر والتنوير بربوع مصر كافة، عبر الأعمال التي شاركت به والطاقات الإبداعية لفناني مصر بجميع المحافظات، ليبقى مسرح هيئة قصور الثقافة منصة أساسية لنشر الإبداع والفن الراقي وتعزيز القيم الإيجابية.

وأضاف رئيس الهيئة: اليوم نتوج هذا الحراك الإبداعي بإقامة المهرجان الختامي لفرق الأقاليم، بعد أن شهدنا سويا قبل أيام المهرجان الختامي لنوادي المسرح، وهي تجارب مقدرة نعمل بكل طاقتنا على دعمها وتذليل أوجه الصعوبات كافة التي تواجهها.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لدعمها لمسرح هيئة قصور الثقافة، كما وجه التحية للجنة تحكيم المهرجان ولجان التحكيم بالأقاليم، والإدارة العامة للمسرح والشئون الفنية، ولجميع إدارات الهيئة المعاونة، متمنيا التوفيق للفرق والعروض المسرحية المشاركة في المهرجان.

من جهته قدم الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف الشكر للحضور، وأعرب عن سعادته بوجوده بين المسرحيين مؤكدا أنه جزء منهم وينتمي إليهم، كما تمنى أن تحقق هذه الدورة المسرحية آمالهم وطموحاتهم.

وقدم نائب رئيس الهيئة الشكر للإدارات المشاركة بالمهرجان لإنجاز هذا الموسم المسرحي الصعب المتميز الذي سيذكره التاريخ، ونعيد مرة أخرى العروض التي حققت نجاحا متميزا في الأقاليم والفروع الثقافية، وتمنى النجاح للمهرجان وتقديم موسم مسرحي جيد.

وأعرب الفنان تامر عبد المنعم عن أمنياته بتقديم دورة جديدة ناجحة، وأكد أنه استقبل ردود أفعال إيجابية من قامات مسرحية كبيرة عن العروض المسرحية المشاركة، وأن هذا ما نسعى إليه بتوصيل الرسالة التي يقام المهرجان من أجلها،

وقدم "عبد المنعم" الشكر لفريق العمل المشارك بالمهرجان ولرئيس الهيئة لإطلاقه العنان للتفكير والعمل لإخراج المهرجان بالشكل المميز، معلنا بث العروض الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى عبر إحدى المنصات في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي كلمتها تقدمت سمر الوزير مدير عام المسرح بالشكر لقيادات الهيئة والحضور، وأوضحت أنه في إطار حرص إدارة المسرح على إحداث تنمية ثقافية ونشر التنوير ومجابهة الأفكار المتطرفة، كان مسرح الأقاليم ومن أجله كانت الثقافة الجماهيرية كما أسسها جيل الرواد، واليوم نبدأ عرسنا الفني مهرجان فرق الأقاليم في دورته 46 لدعم الفنانين لتحقيق رؤى مسرحية من شأنها إعلاء قيم الحق والجمال. واختتمت حديثها بتقديم الشكر لفريق العمل بإدارة المسرح على تعاونهم لإنجاح هذا المهرجان.

وقد بدأت فعاليات الحفل الذي قدمه الكاتب الصحفي والمخرج جمال عبد الناصر، بالسلام الوطني، أعقبه الوقوف دقيقة حداد على روح المخرج الراحل محمد لبيب مدير دار العرض بمسرح الطليعة، قبل أن يدشن العرض المسرحي "جميلة" لفرفة بورسعيد، من تأليف طارق علي، وإخراج أحمد يسري، أولى عروض المهرجان.

لجنة التحكيم

حضر الفعاليات لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان، وعدد من قيادات قصور الثقافة منهم لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي، محمد حجاج مدير عام الإدارة العامة الفنون الشعبية، إيمان حمدي مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، والفنان حمدي الوزير، الفنان أحمد السلكاوي.

العروض المسرحية

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، في الفترة من 8 إلى 29 يونيو الحالي بمسرحي السامر بالعجوزة وقصر ثقافة روض الفرج، ويشارك به المهرجان 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، من بين 116 عرضا مسرحيا.