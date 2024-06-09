نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم فيلم "رفعت عيني للسما" في حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، بتكريم أبطال فيلم "رفعت عيني للسما"، وذلك بعد فوزه بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 77، بجائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2024، والذي يقام حاليًا في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك.

وتم عرض البرومو الخاص بالفيلم في الاحتفالية، وسط حضور بطلات العمل والمخرجين ندى رياض وأيمن الأمير.

قصة فيلم رفعت عيني للسما

ويتناول الفيلم قصة 6 فتيات يمتلكن أحلامًا تفوق حد السماء، إذ تحلم ماجدة بالسفر إلى القاهرة لدراسة المسرح والعمل كممثلة، وتحلم هايدي بأن تكون راقصة باليه، بينما تحلم مونيكا بأن تكون مغنية مشهورة.

أبطال رفعت عيني للسما

فيلم رفعت عيني للسما من إخراج ندى رياض وأيمن الأمير وبطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق.

تفاصيل حفل جوائز الإنتاج الدرامي

ويقيم المجلس القومي لحقوق الإنسان حفله السنوي لتكريم مبدعى الأعمال الدرامية الرمضانية المتميزة فنيًا والتى ناقشت قضايا لصيقة الصلة بحقوق الإنسان، للعام الثالث عشر على التوالي حيث تختار لجنة متخصصة أفضل الأعمال التى عُرضت خلال الشهر الكريم، والتي تحوي في سياقها الدرامى قيمًا ومبادئ تُساهم في رفع الوعي بمبادئ حقوق الإنسان.

ويشهد الحفل حضور أصحاب الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والكتاب وأصحاب الأعمال الدرامية، الشخصيات العامة المهتمة بصناعة الدراما ورؤساء المجالس الوطنية للاعلام والقنوات الفضائية بالاضافة إلى ممثلين للوزارات والهيئات المعنية والداعمة لحقوق الإنسان وشركات الإنتاج الإعلامي.

تقييم الأعمال الدرامية

يذكر أنه تم تقييم الأعمال الدرامية التي بثت خلال شهر رمضان 2024 تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية برئاسة سميرة لوقا، واختيار 5 أعمال فائزة لتكريمها وذلك بواسطة لجنة متخصصة من النقاد برئاسة الناقد الفنى طارق الشناوي وعضوية كل من الأب بطرس دانيال، الناقد الفني أندرو محسن، الإعلامي عمرو خفاجة، الناقد الأدبي سيد محمود، الكاتبة داليا شمس، الكاتبة أمينة خيري.