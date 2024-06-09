عاجل..ليلي عبد اللطيف: عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في عمل فني

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أحمد جودة - القاهرة - تستمر ليلي عبد اللطيف في تنبؤاتها بشأن الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي فمنذ شهور قليلة قد تنبأت بانفصال الثنائي وبعدها بأسابيع قليلة أعلن الثنائي عن انفصالهما.

ليلي عبد اللطيف تتنبأ بعودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في عمل فني

فخرجت ليلي عبد اللطيف اليوم بتنبؤ جديد حيث صرحت قائلة: "سيعود كلًا من الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في عمل فني ضخم يتصدر المشاهدات ويصبح أنجح عمل فني، وبالرغم من هذا النجاح لن تعود ياسمين عبد العزيز للعوضي مرة أخرى"

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي هو مسلسل حق عرب الذي شارك به في السباق الرمضاني المنقضي لهذا العام، وشارك في بطولة مسلسل “حق عرب” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، والفنان أحمد صيام، والفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل بعنوان "ضرب نار" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023 بطولة الفنان أحمد العوضي، ماجد المصري، بدرية طلبة، إيمان السيد، وآخرين من النجوم ومن تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.