نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم عمرو دياب ترند جوجل مصر وذلك بعد واقعة صفعه بالقلم لعامل أثناء حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي أمس، من خلال فيديو تم تداوله عبر السوشيال ميديا

ويظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة سيلفي مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب، وبدا في الفيديو أن الشاب حاول الإمساك بعمرو دياب، مما أثار غضبه ودفعه إلى صفعه.

نفى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية ورئيس لجنة التحقيقات ورئيس لجنة الإعلام محمد عبد الله، إقامة أي اجتماعات لمجلس إدارة النقابة بشأن ضرب الفنان عمرو دياب لأحد المعجبين بحفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

كما أكد محمد عبد الله أنه لا يوجد اجتماعات غدًا الأحد في مجلس النقابة، وجاء الرد بسبب تداول أنباء عن انعقاد اجتماع من قبل مجلس نقابة المهن الموسيقية بشأن واقعة عمرو دياب وأن ما يتم نشره حول الاجتماع غير صحيح.