بالتعاون مع عمرو المصري.. أحمد سعد يستعد لطرح أغنية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب أحمد سعد لطرح جديدة أغنية من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتحمل عددًا من المفاجآت.

حفل أحمد سعد المقبل

جدير بالذكر يستعد أحمد سعد لإحياء حفلًا غنائيًا في البحرين يوم 20 من شهر يونيو المقبل، ومن المقرر إنه يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

آخر حفلات أحمد سعد

أحيا حفل غنائي ضخم، في التجمع الخامس، لتخرج دفعة عام 2024 بالجامعة الأمريكية، وسط حضور طلبة وخريجي الكلية، وسيطرت البهجة والسعادة العارمة على الأجواء بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل حفل أحمد سعد في الجامعة الأمريكية

وقدم المطرب أحمد سعد خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيه الشهيرة التي لاقت تفاعل كبير من الحضور، ومنها: "أغنية إيه اليوم الحلو ده، وسع وسع، وأغنية عليكي عيون، أنا قادر" وغيرها من الاغاني.

آخر أعمال أحمد سعد



ومن ناحية أخرى، كانت آخر أغنيات المطرب أحمد سعد "بعتذرلك"، والتي طرحها مؤخرا عبر فناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وتعد الأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وإسلام إسلام رفعت، وتوزيع يحيى مهدى.