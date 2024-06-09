ثقافة الغربية.. عروض لفرقة كفر الزيات واستمرار احتفالات يوم البيئة العالمي

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهد بيت ثقافة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حفلا فنيا، ضمن الأنشطة الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في إطار خطة وزارة الثقافة.

فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية

أحيت الحفل فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة المايسترو طارق شعبان، وتغنت خلاله بباقة متنوعة من الأغنيات استعدادا لاستقبال عبد الأضحى المبارك منها: يا رايحين للنبي، يا ليلة العيد، لاجل النبي وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة الغربية، أقام قصر ثقافة المحلة محاضرة بعنوان "فضل العشر الأوائل من ذي الحجة" أكد خلالها الشيخ عبد الرحمن جمعة، من مديرية الأوقاف، على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركة بالمزيد من الطاعات، والصيام وكثرة التسبيح والذكر.

كما نظمت مكتبة محلة مرحوم الثقافية، لقاء تحدث خلاله الشيخ إبراهيم خضر، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، عن أركان الحج وكيفية أداء المناسك.

الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

من ناحية أخرى وضمن برنامج الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، شهد بيت ثقافة كفر الزيات لقاء عرّف خلاله رضا غريب- محاضر تنمية بشرية، مخاطر التلوث البيئي وتأثيره على صحة الإنسان.

كما تناول دور الدولة في مواجهة التغيرات المناخية من خلال عدة مبادرات منها: اتحضر للأخضر، و100 مليون شجرة، هذا بجانب الاعتماد على الطاقة النظيفة كالشمس والرياح.

مناقشة ثقافية

وأعدت مكتبة كفر حجازي لقاء لمناقشة كتاب "مصر ومثلث التلوث" للكاتب د. نبيل حنفي، الذي يستعرض خلاله النتائج الخطيرة جراء تلوث البيئة كتلوث الأرض الزراعية، ظاهرة التصحر، التغير المناخي، وانتشار الأمراض المزمنة.

