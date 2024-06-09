الشركة المنتجة للفيلم تطرح الإعلان الرسمي لـ "عصابة الماكس" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة الماكس" الإعلان الرسمي له وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشرت الفيديو وعلقت عليه قائلة: "في كل خطوة كمين..فيلم عصابة الماكس في عيد الأضحى بجميع دور العرض المصرية".

تفاصيل فيلم "عصابة الماكس"

فيلم “عصابة المكس” تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي حول عائلة المكسيكي في إطار كوميدي حول المكسيكي، والذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطوه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

بوستر فيلم عصابة الماكس

أبطال فيلم “عصابة الماكس”

فيلم "عصابة المكس" يضم نخبة من ألمع نجوم الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من: أحمد فهمي، روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام سليمان.

بوستر فيلم عصابة الماكس

أحدث أعمال الفنان أحمد فهمي

ويخوض احمد فهمي تجربة فيلم "عائلة المكسيكي" اخراج حسام سليمان في اول تجاربه الاخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي.

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي

والجدير بالذكر ان اخر اعمال أحمد فهمي هو فيلم مستر إكس، تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب وشارك فيه محمد أنور، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، هنا الزاهد وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم إبراهيم فايق، مجدي عبدالغني، بيج رامي، عمرو يوسف وغيرهم