ليلي عبد اللطيف: محمد رمضان وسعد لمجرد سيتعاونان معًا في عمل فني جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر قناة MBC مصر، وكشفت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن العديد من التوقعات التي تخص الأنشطة الفنية والفنانين خلال الفترة المقبلة.

ليلي عبد اللطيف تتوقع تعاون فني بين محمد رمضان وسعد لمجرد

وتوقعت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن تعاون فني جديد سيجمع بين الفنان محمد رمضان والفنان سعد لمجرد، حيث صرحت قائلة: "محمد رمضان وسعد لمجرد سيتعاونان في أغنية تحقق ملايين المشاهدات وتترجم لعدة لغات وستزيد من شعبية محمد رمضان".

أعمال محمد رمضان القادمة

الجدير بالذكر إنه يستأنف محمد رمضان تحضيراته لفيلم أسد أسود، الذي يشهد تعاونه للمرة الأولى مع المخرج محمد دياب، ومن المقرر أن يبدأ تصوير أولى مشاهده في الفيوم في الفترة المقبلة، ويتعاون محمد رمضان في فيلم أسد أسود، مع أبطال الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، وهما إسلام مبارك ومحمود ميسرة السراج.

وسوف يتم تصوير فيلم "أسد أسود" بين مصر وعدة دول عربية، وينتمي إلى نوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث.

ويعد فيلم "أسد أسود" هو ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعدما قدم بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.

ويشارك في بطولة فيلم أسد أسود إلى جانب محمد رمضان كل من ماجد الكدواني، وشريف سلامة، وخالد الصاوي، ورزان جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب ومن إخراج محمد دياب.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

ويعد مسلسل جعفر العمدة، آخر أعمال محمد رمضان الدرامية، الذي عرض في موسم رمضان لعام 2023، والعمل كان من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه: زينة، مي كساب، أحمد فهيم، أحمد داش، منة فضالي، وآخرون.

آخر أعمال الفنان سعد لمجرد

الجدير بالذكر أن آخر أعمال المطرب المغربي سعد لمجرد الغنائية هي أغنية قدمها باللهجة اللبنانية بعنوان “محتال الحب” التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، ونجحت الأغنية بشكل كبير وتصدرت محركات البحث الاجتماعي، تأليف رامي شلهوب وألحان جمال ياسين.