نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين: "مستنية أشوف فيلم الست لـ منى زكي... وكل الرجال اللي تعاملت معاهم كانوا محترمين جدًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة صابرين عن نجاحاتها من خلال مسلسلها مسار إجباري الذي عرض خلال شهر رمضان وعن أعمالها الفترة المقبلة.



و قالت صابرين:" سعيدة بنجاح مسلسل مسار إجباري، وخلال الفترة المقبلة أحضر لأكثر من عمل فني آخر، ومستنية أشوف فيلم الست، لـ منى زكي واللي هتقدم من خلاله السيرة الذاتية لـ أم كلثوم، خاصة أنها ممثلة عظيمة وتتعاون في العمل مع أحمد مراد، وهو مؤلف عظيم أيضًا، ومروان حامد من أهم المخرجين حاليًا".

وأضافت:"أنا مريت في حياتي بالعديد من العلاقلات العاطفية المهمة، وكل الرجال اللي تعاملت معاهم كانوا محترمين جدًا".

أعمال تترقبها صابرين خلال الفترة المقبلة

ومن جانبه، تعيش الفنانة صابرين حالة من النشاط الفني حيث تنتظر أكثر من عمل أبرزهم،عرض فيلم إقامة جبرية، بطولة هنا الزاهد، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج.

أبطال فيلم الملحد

و عرض فيلم الملحد، بطولة أحمد حاتم تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العمل، والعمل يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد شيرين رضا وآخرين

آخر أعمال صابرين



والجدير بالذكر آخر أعمال صابرين مسلسل مسار إجباري،والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج نادين خان، وشارك في كل من أحمد داش، عصام عمر، بسمة، محمود البزاوي وآخرين.