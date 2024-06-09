نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلي عبد اللطيف: آمال ماهر ستحظى بشهرة كبيرة وضخمة في نهاية 2024 وأول 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر قناة MBC مصر، وكشفت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن العديد من التوقعات التي تخص الأنشطة الفنية والفنانين خلال الفترة المقبلة.

وكشفت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن تنبؤاتها بشأن الفنانة آمال ماهر، حيث تحدث عنها قائلة: "آمال ماهر ستحظى بشهرة كبيرة وضخمة في نهاية 2024 وأول 2025".

حفلات آمال ماهر القادمة

تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفلًا غنائيًا في دولة الكويت يوم 12 يونيو المقبل، وذلك بعد تألقها في حفلها الأخير الذي أحيته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات تقويم جدة.

وكشفت آمال ماهر عن موعد حفلها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كتبت: "‎متشوقة للقاء جمهور الكويت العزيز على المسرح الوطني، انتظرونا يوم 12 يونيو، في ليلة الفن والطرب والإحساس، بقيادة المايسترو تامر فيضي".

حفل آمال ماهر بالسعودية

يشار إلى إنه كانت الفنانة آمال ماهر قد أحيت حفل غنائي ضخم بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 مايو الماضي، وشهد الحفل حضور كامل العدد، وشهد الحفل تفاعلًا كبيرًا من الجمهور وتصفيق حار بسبب تألقها على خشبة المسرح، ورددوا كلمات الأغنية معها، وطالبوها بتقديم المزيد كلمات هذه الأغاني، وذلك بعد غنائها أغنيتي أنت عمري، ألف ليلة وليلة لـ كوكب الشرق أم كلثوم.

وقدمت آمال ماهر خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني كلاسيكيات الزمن الجميل مثل “العيون السود” للفنانة وردة الجزائرية، و”حاول تفتكرني” للعندليب عبد الحليم حافظ، ورائعة كوكب الشرق أم كلثوم وأغنية “ ألف ليلة وليلة”.. جانب إلى جانب تقديمها بعض الأغنيات الخليجية.

آخر أعمال الفنانة آمال ماهر

الجدير بالذكر أن آخر أعمال آمال ماهر كانت قد اطلقت ألبومها الأخير في شهر يونيو الماضي والذي يحمل عنوان أنا كويسة والذي لقى نجاح مبهر متصدرًا مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها