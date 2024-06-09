نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل تخطف الأنظار إليها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت الفنانة أمينة خليل الأنظار إليها بأحدث ظهور من جلسة تصوير جديدة لصالح أحد البرندات ونشرتها من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت أمينة خليل في إطلالة بسيطة مرتدية بنطلون من اللون البينك وبلوزة مزيج بين اللون الأبيض والأسود

تستعد الفنانة أمينة خليل للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، بعمل درامي جديد من إنتاج ميديا هاب سعدي - جوهر، بعد أن تغيبت رمضان الماضي عن المشاركة واكتفت بدورها كضيفة شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن بشخصيتها الحقيقية، والحشاشين، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وحسب مصادر صحفية ستشارك أمينة خليل في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل لام شمسية، ومن المفترض أن تستأنف الشركة المنتجة في الفترة القادمة ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

يعتبر آخر الأعمال التي شاركت فيها أمينة خليل هو فيلم شقو، والعمل من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وشارك فيه كل من: دينا الشربيني، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداث فيلم شقو في إطار تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء، خارجين على القانون، يمارسون أعمالا إجرامية مشبوهة، بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.