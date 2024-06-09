نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تدافع عن عمرو دياب فماذا قالت؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان عمرو دياب تريند محركات بحث جوجل، بعد صفعة لشاب حاول التقاط صورة معه، وخرج عدد كبير من زملاء الهضبة من داخل وخارج الوسط من أجل الوقوف بجانب عمرو دياب.



دوللي شاهين تدافع عن عمرو دياب



وحرصت الفنانة اللبنانية دولى شاهين على مساندة الفنان عمرو دياب، من خلال مشاركتها بـ تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات والرسائل القصيرة " إكس":" بتنسوا إن الفنان إنسان عادي له مشاعر وأحاسيس وصبر وطول بال وبتتعاملوا معاه كأنه كائن آلي ولازم يمشي بكاتالوج يرضيكم".

وأضافت:"بتقلوا منه بكلام وحش وانتقاد غير مبرر طول الوقت وعايزينه ملاك بجناحات... عمرو دياب فنان كبير ومحترم أكيد خرج عن شعوره.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".

آخر أعمال دوللي شاهين



والجدير بالذكر آخر أعمال دوللي شاهين أغنية دوللي ست البنات، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، والأغنية من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

يقول مطلع الأغنية دوللي ست البنات: انا اسمي دولي وحلوة كلي ياما قالوا عني أنا الجامدة بسكوتة طعمة وجمالها نعمة بسبوسة قشطة على مانجة أنا حلويات ست البنات أنا ترندات ملكة جيلي دا في الأساطير حكوا عني كتير تغرق تتوه في تفاصيلي.