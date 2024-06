في عيد ميلاده... تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ جوني ديب

القاهرة - محمد ابراهيم -

يصادف اليوم الأحد 9يونيو عيد ميلاد النجم الأمريكي العالمي جوني ديب، والذي اتسم بالمصداقية في تجسيد أعماله ، حيث تميز بالقوة والكاريزما والذكاء والطموح،فهو السهل الممتنع، الذي ينقلك من عالم إلى عالم آخر دون ملل.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ جوني ديب

نشأة جوني ديب

جوني ديب ممثل ومنتج أمريكي، وُلدَ في كنتاكي بالولايات المُتحدة عام 1963، من أب ذو أصل آيرلندي ، تعلّم أثناء مُراهقته عزف الجيتار وإنضم لفرقة رُوك تجوّلت في أنحاء فلوريدا التي انتقل إليها بعد إنفصال والديه، وسرعان ما انفصلت الفرقة، فإنتقل إلى لوس أنجلوس.



زواج جوني ديب

تعرف جوني ديب على الممثلة لوري أليسون وتزوّجها ، وكانت سبباً مباشراً في اتجاهه للفن بعد أن عرّفته على نيكولاس كيج الذي رشّحه للفيلم بأحد الأدوار الصغيرة في فيلم (A Nightmare on (Elmstreet عام 1984،



قرّر بعدها أن يتجخ إلى التمثيل فأخذ دروساً بأستوديو في لوس أنجلوس، وشارك بعدها بفيلم (Platoon) عام 1986، ولكن شهرته الحقيقية جائت عند مشاركته في المسلسل التلفزيوني (21 Jump Street) لمدّة ثلاث سنوات، ثم فيلم (Edward Scissorhands) عام 1990 والذي حقق من خلاله شهرة ونجاح كبير، توالت بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون، وخاصة في السينما،



من أبرز أعماله سلسلة أفلام (Pirates Of The Caribbean)، و فيلم (Charlie and the Chocolate Factory)، كذلك لع عدة تجارب في مجال اﻹنتاج منها أفلام (Dark Shadows،Mortdecai).

أعمال يترقبها جوني ديب

وعلى صعيد آخر، يترقب جوني ديب أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم The Carnivalat the End of Days والذي يقوم بإخراجه تيرى جيليام بينما يقدم دور الرب النجم العالمي جيف بريدجز،

أحداث فيلم The Carnivalat the End of Days

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الخيال حيث يحاول الشيطان إنقاذها البشرية، لأنه سيحتاج إلى الناس في الجحيم، وإلا فلن يكون لديه وظيفة إلى الأبد.