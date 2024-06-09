زي الطفلة ... إنتصار تحتفل بجائزة الإنتاج الدرامي المتميز للحقوق الإنسان

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان المتميز ٢٠٢٤ بإحدي فنادق محافظة القاهرة و كرم عدد من صُناع أعمال رمضان أبرزهم مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” و أبطال المسلسل و أبرزهم الفنانة إنتصار التي ظهرت ملامح الفرحة والسعادة العارمة كالطفلة البرئية .

أبرز المكرمين في المجلس القومي لحقوق الإنسان

و كان أبرز المكرمين الفنانة القديرة ميمي جمال و الفنان القدير أحمد كمال و الفنان القدير ياسر علي ماهر و الفنانة بسمة والفنانة صابرين و الفنان الشاب يوسف عمر و الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر و الفنان أحمد خالد صالح و الفنان محمد جمعة و الفنان إسلام إبراهيم و الفنانة فرح يوسف و عدد آخر من الفنانين و الفنانات و الأعمال الدرامية.