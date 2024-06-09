الممثل التركي كيفانش ينضم لقائمة أبطال مسلسل "إذا خسر الملك"

القاهرة - محمد ابراهيم -

انضم الممثل التركي كيفانش لقائمة أبطال مسلسل “إذا خسر الملك”، ومن المتوقّع عرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي القادم على قناة STAR .

أبرز المعلومات عن كيفانش

ولد كيفانش في تركيا وبالتحديد منطقة أضنة حيث تلقى تعليمه الثانوي هناك، وخلال سنوات الدراسة ظهرت موهبة كيفانج في لعبة كرة السلة، ما دفعه للتوجه إلى إسطنبول للعب في عدد من فرق المقدمة التركية، ومع النجاح الكبير الذي حققه في ميادين اللعبة، أصبح كيفانج يتطلع لتحقيق حلم الطفولة بالانتقال للعب في الدوري الأمريكي للمحترفين NBA، إلا أن أحلامه الوردية اصطدمت بصخرة الواقع عندما تعرض لإصابةٍ خطرة أنهت مسيرته الرياضية.



أزمة نفسية يتحداها كيفانش



وبينما عاش كيفانش حالةً نفسية صعبة بعد الإصابة التي تعرض لها وتسببت في إنهاء حلمه، قامت والدته بإرسال مجموعةٍ من صوره إلى إحدى وكالات عارضي الأزياء، لينال مظهره استحسان القائمين على الوكالة، ويطلبون ضمه إلى كوادرهم، ليبدأ بذلك مغامرةً جديدة انتهت بتتويجه كأفضل عارض أزياء في العالم عام 2002.



نور وش السعد

وبعد الفوز باللقب، انتقل الممثل الذي يؤدي دور مهنّد في مسلسل نور إلى باريس للعيش هناك، لكن تلقيه عرضًا لأداء دور بطولة أحد المسلسلات التركية كان كفيلاً بإعادته إلى تركيا من جديد ليبدأ هناك مسيرته الفنية.

وقد نال مسلسل نور شهرة كبيرة في الوطن العربي بعد دبلجته انعكست هذه الشهرة بالتبعية على بطليه كيفانش تاتليتوج وسنجول أودين.

حياته الشخصية



ٱرتبط كيفانش عاطفيا بملكة جمال تركيا وملكة جمال العالم بطلة مسلسل موسم المطر التركية عذراء أكين والتي كان من المقرر زواجهما، لكن أعلن عن انفصالهما بعد علاقة عاطفية دامت 11 عاما.

ليدخل بعدها في علاقة عاطفية جديدة مع عارضة الأزياء الفرنسية يوجين فلورنسا التي سبق وشاركته بطولة حملة إعلانية لصالح آيس كريم ماغنوم لكنها لم تدم إلا عدة شهور، أعلن بعدها انفصاله عنها مبرراً هذا الانفصال السريع قائلاً: علاقتنا كانت جيدة لكن اختلاف اللغة والثقافة مختلف فإفترقنا.

بفترة قصيرة دخل كيفانش في علاقة جديدة مع مصممة الأزياء التركية باشاك ديزر والتي صممت أزياء مسلسل العشق الممنوع بعد أن جمعتهم علاقة صداقة قوية من خلال المسلسل، تطورت إلى قصة حب خصوصاً بعد ٱنفصال باشاك عن زوجها ليعقدا قرانهما في السفارة التركية بباريس.