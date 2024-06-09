محمد ثروت يروج لدوره في " كنبه حبشي"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد ثروت صور له من كواليس مسلسل “ كنبة حبشي” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق قائلا:' كالوسة من كواليس مسلسل كنبة حبشي استنونا يا صيع

المسلسل من تأليف نور مهران وإخراج محمد مصطفي بكري وبيشاركه البطولة محمد ثروت وملك قورة، ابرام سمير، وتونى ماهر وياسر الطوبجي، وايمان السيد وبتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي".

يذكر أن آخر أفلامه فيلم “ كرت شحن ” الفيلم من تأليف محمود صابر وإخراج شادي علي وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول "شريف" موظف متوسط الحال له أسرة صغيرة تتغير حياته بظهور شخص يستغله ماليا من خلال التطبيقات الرقمية وكروت الشحن، لتنتهي الأحداث بنهاية صادمة غير متوقعة.