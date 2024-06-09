نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية الممثلة التركية جيمري بايسال لـ"سارقة الحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الممثلة التركية جيمري بايسال لخوض أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم “سارقة الحياة” الذي سيتم إقتباسه من المسلسل البرازيلي “شارع البرازيل”.

تعرف على شخصية الممثلة التركية جيمري بايسال لـ"سارقة الحياة"



ومن المقرر أن تجسّد “جيمري” في العمل شخصية “ليلى” وجاري التحضير حاليًا لاختيار الممثلة التي ستمثل الشخصيّة في طفولتها.

ومن المتوقع ان ينطلق التصوير الشهر القادم ليعرض ضمن الموسم الدرامي الشتوي القادم على قناةNOW .



العمل من اخراج هلال سرال التي سبق وتعاونت مع شركة القمر بسلسلة اعمال درامية منها مسلسل “حب أعمى” الذي حقق نجاحًا كبيرًا وحصد جوائز عديدة. كما لها اعمال أخرى منها “زمهرير، العشق الممنوع وما ذنب فاطمة غول”.

أحداث مسلسل سارقة الحياة

تدور قصّة المسلسل حول زوجة أب تقوم بالتخلّص من ابنة زوجها برميها في الشارع. الفتاة تكبر وتصبح “شيف” اي طاهية ولكن رغبة الانتقام من زوجة والدها كانت تنمو معها وتنتظر الفرصة لتعود وتنتقم منها ضمن احداث شيّقة وحماسيّة ودراميّة.

ويُعد هذا العمل هو الأول المقتبس من الدراما البرازيلية.

معلومات عن جيمري بايسال



ولدت جيمري في إزمير ولديها أخ واحد هو مدحت بايسال، درست جيمري في جامعة إيجة قسم تعليم الرسم.

بدايتها الفنية



بدايتها 2014م بدورها في مسلسل البحر الأخضر، وظهرت في التلفاز كممثلة دعايات، وممثلة مسرح في مسرح الجامعة، قدمت المسرحيات مع نادي الجامعة.

ثم ظهرت في مسلسل السلطان عبد الحميد الأول 2017 ومسلسل لا تترك يدي عام 2018، وكان أول أعمال البطولة لها جانبي الأيسر.

في عام 2021، لعبت جيمري الدور البطولي في الدراما الرومانسية الكوميدية لعبة الحظ على قناة كانال دي.

في عام 2022، تم اختيار جيمري لدور البطولة في المسلسل الرومانسي اجمل معك على قناة فوكس

