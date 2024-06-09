وائل جسار يكشف تفاصيل أحدث حفلاته الغنائية في عيد الأضحى

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم اللبناني وائل جسار،عن أحدث حفلاته الغنائية، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يوم 18 يونيو الجاري.



حيث شارك "وائل" جمهوره بفيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلا: "هستناكوا تكونوا معايا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، لنقضي سهرة من العمر، لأن أنا اشتقتلكم كتير وبحبكم كتير".

تعليقات الجمهور على منشور وائل جسار

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، ناطرينك، إن شاء الله الحفلة هتكون نار، بالتوفيق والنجاح الدائم، النجومية، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال وائل جسار



والجدير بالذكر آخر أعمال وائل جسار كليب كل وعد، وحقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه وتفاعل معها الجمعهور عبر مواقع السوشيال ميديا.

كلمات أغنية كل وعد



وجاءت كلمات أغنية كل وعد كالتالي:



كل وعد وعدتهولك هوفيه لك ما تخافيش

كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش

مش هقصر يوم معاكي صدقيني

اجمدي ده أنا بقوى بيكي ما تضعفيش

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته



فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة

هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة



هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته

آه

اوعديني إن أنتي تبقي زي ضلي ما تبعديش

كل صعب علي عدى وأنتي جنبي ما هزنيش

الوحيدة اللي في حياتي تفهميني

واللي بيها وليها عمري الجي هعيش

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة

هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته

أنتي نفسك كنتي حلم في يوم حلمته

فضلت أعافر في الحياة لغاية ما طولته

وأنتي زي ما كنتي واقفة في ضهري ساندة

