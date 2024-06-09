نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة وانفصال وشهرة.. توقعات ليلي عبد اللطيف للنجوم خلال الفترة المقبلة (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر قناة MBC مصر، وكشفت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن العديد من التوقعات التي تخص الأنشطة الفنية والفنانين خلال الفترة المقبلة.

حيث توقعت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة العديد من الأحداث للفنانين خلال الفترة المقبلة فمنها الإنفصال والعودة والنجاحات والشهرة وغيرها، ويقدم لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز توقعات ليلي عبد اللطيف للفنانين والفنانات خلال الفترة المقبلة.

ليلي عبد اللطيف

ليلي عبد اللطيف: آمال ماهر ستحظي بشهرة ضخمة

كشفت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن تنبؤاتها بشأن الفنانة آمال ماهر، حيث تحدث عنها قائلة: "آمال ماهر ستحظى بشهرة كبيرة وضخمة في نهاية 2024 وأول 2025".

ليلي عبد اللطيف: محمد رمضان وسعد لمجرد في عمل فني معًا

وتوقعت ليلي عبد اللطيف خلال الحلقة عن تعاون فني جديد سيجمع بين الفنان محمد رمضان والفنان سعد لمجرد، حيث صرحت قائلة: "محمد رمضان وسعد لمجرد سيتعاونان في أغنية تحقق ملايين المشاهدات وتترجم لعدة لغات وستزيد من شعبية محمد رمضان".

ليلي عبد اللطيف: عودة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في عمل فني

وخرجت ليلي عبد اللطيف اليوم بتنبؤ جديد حيث صرحت قائلة: "سيعود كلًا من الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي في عمل فني ضخم يتصدر المشاهدات ويصبح أنجح عمل فني، وبالرغم من هذا النجاح لن تعود ياسمين عبد العزيز للعوضي مرة أخرى"

ليلي عبد اللطيف: طلاق هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وقالت ليلى عبد اللطيف إنها تتوقع طلاق الفنانة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح بشكل رسمي، وذلك بعد انتشار شائعة انفصالهما في الأيام الماضية.

شائعات انفصال هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

يشار إلى إنه كان قد كشف الفنان أحمد خالد صالح عن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة هنادي مهنا، وذلك بعد انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية تفيد انفصالهما، وذلك بعد أن قامت هنادي مهنا بحذف صورهما معًا من على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.