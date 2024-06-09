في هذا الموعد... رحمة رياض تحيى حفلًا غنائيًا في العراق

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد الفنانة العراقية رحمة رياض، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام فى بغداد بالعراق، يوم الخميس 13 يونيو الجارى،



وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها العراقية والخليجية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة موسم الصيف.



آخر أعمال رحمة رياض

والجدير بالذكر آخر أعمال رحمة رياض أغنية حلو هالشعور، والتي حققت ما يقرب من 10 ملايين من المشاهدات منذ طرحها من شهر ونصف على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كلمات أغنية حلو هالشعور



وتأتي كلمات الأغنية كالتالي /حلو ها الشعور إنك تحب إنك تحس تعشق شخص

طول الوقت بي تنخبص حلو ها الشعور شي مختلف

ما ينوصف تلقى عشق تهتم له ويسد النقص

حلو ها الشعور إنك تحب إنك تحس تعشق شخص

طول الوقت بي تنخبص حلو ها الشعور شي مختلف

ما ينوصف تلقى عشق تهتم له ويسد النقص

هسه ابتداء عمري الجديد هسه ابتديت أني العمر

ما عندي قبلك ذكريات يمك بديت من الصفر

أني بصراحة اتغيرت وبشكلي حيل أهتم صرت

بيّ رجع نبض القلب من إنت بيّ تغازلت

حلو ها الشعور

وهذا الكلام من القلب فدوة اقترب

إنت الهوا يعني أختنق من تبتعد

وحالـة غـرام أني عشت وتأكدت

من نلتقـي حتى السما تمطـر ورد

وهذا الكلام من القلب فدوة اقترب

إنت الهوا يعني أختنق من تبتعد

وحالـة غـرام أني عشت وتأكدت

من نلتقـي حتى السما تمطـر ورد

ربي ترى عوضني بيك لمـن إجيــت بدنيتــي

يعنـي إكتمل حلمي الوحيد وبحبك أختم قصتّي

يا البالي بس بيــك إنشغـل وعن ضجـةً العالم فصل

حبـك حبيبـي إش قد حلــو طلعني من حالة ملل

حلو ها الشعور، ها الشعور