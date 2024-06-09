نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض مسلسل " الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرض منذ أيام مسلسل الوصفة السحرية، للنجمة شيرى عادل عبر شاشة قنوات دي إم سي ومنصة شاهد.

من المقرر أن يعرض العمل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة DMC

ويتم الإعادة في تمام الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرًا، بينما يعرض على منصة شاهد من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

مسلسل "الوصفة السحرية" يدور في إطار دراما إجتماعية مثيرة حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحة لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

ومسلسل "الوصفة السحرية" من بطولة النجمة شيري عادل والنجم عمر الشناوي ولقاء سويدان وسلوي عثمان وإسلام جمال ورانيا منصور ومجموعة أخري من النجوم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.