تامر عبد المنعم يدعم عمرو دياب..تعرف ماذا قال ؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان تامر عبد المنعم على دعم عمرو دياب وذلك بعد تعرض الفنان عمرو دياب لعنف شديد من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد صفعه شاب حاول أن يلتقط معه صورة تذكارية في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي وابن رجل الأعمال منصور عامر أثناء غناء عمرو دياب أغنيته إنت الحظ.

حيث علق الفنان تامر عبد المنعم على هذه الواقعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "باختصار شديد كل واحد يلزم مكانه حتي لا يختلط الحابل بالنابل، حضرتك سواق يبقي مكانك العربية بره مش جوه قاعة فرح وكمان علي مسرح العريس والعروسة والأهل والأصدقاء المقربين ونجوم الحفل عشان كده في الحفلات بيكون فيه تذكرة ب١٠٠ جنيه وتذكرة ب٣٠ الف".

وتابع قائلًا: "أنا مش بحتقر حد ولكن في مساحة لا يحب اختراقها إلا لمن له الحق في ذلك..

تصرف غريب علي من يتواجد في هذا المكان أدي إلى رد فعل غريب ايضا علي المكان.. كل واحد لو لزم حدوده المسألة تتحل".

منشور تامر عبد المنعم

وأضاف قائلًا: "وانا ضد فكرة ده غلبان ومسكين وفقير والسكة دي لإنه ما قابلوش في جامع ده واحد جوه فرح AAA plus، وحكاية المحاضر والأجواء دي تسخين سوشيال ميديا واعتقاد المحيطين بيه إنه ا فرصة العمر للتعويض، اخيرًا مليون دولار لن يكون كافيا لاستعادة الكرامة ولمن يريد ان يحافظ علي كرامته عليه إلا يتواجد بالاماكن الغير مسموح له بالتواجد بها، شكرا".

تفاصيل فيديو عمرو دياب

ويظهر في الفيديو أحد المعجبين وهو يحاول التقاط صورة سيلفي مع دياب، قبل أن ينفعل الأخير ويصفعه بشكل مفاجئ على وجهه أمام الحضور، قبل أن يتدخل الأمن ويبعد الشاب، وبدا في الفيديو أن الشاب حاول الإمساك بعمرو دياب، مما أثار غضبه ودفعه إلى صفعه.