نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز لقطات البرومو الرسمي لفيلم "عصابة الماكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "عصابة الماكس"، بطولة الفنان أحمد فهمي،خلال الساعات الماضية، البرومو الرسمي للفيلم، إستعدادًا لعرضه في السينمات ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

وشهد البرومو العديد من المفاجآت أبرزها ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان أحمد السقا الذي ظهر في آخر الإعلان، والفنان هشام ماجد، وظهر الفنان حمدي الميرغني وهو يرتدي بالطو دكتور، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا.

أبطال وصناع فيلم "عصابة الماكس"

يشارك في بطولة فيلم "عصابة الماكس " بجانب الفنان أحمد فهمي عدد كبير من الفنانين أبرزهم: لبلبة، روبي أوس أوس مصطفى بسيط حاتم صلاح محمد لطفى وأحمد فهيم، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق وعمرو كمال.



أحداث فيلم "عصابة الماكس"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية المكسيكي الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية.