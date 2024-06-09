شيري عادل تطلب الطلاق وإسلام جمال يدخل في صدام مع سلوى عثمان..أبرز أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - عُرضت الحلقة الأولى من مسلسل "الوصفة السحرية"، بعنوان "حلاوة البدايات"،مساء أمس على قناة dmc، وشهدت العديد من الأحداث، حيث سلطت الضوء على فترة الزواج الأولى، والمشاكل التي تواجه كلًا من الزوج والزوجة، ويرصد لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز أحداث الحلقة.



وجاء ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الوصفة السحرية" تسليط الضوء على علاقة دينا التي تقوم بدورها الفنانة "شيري عادل" بزوجها مالك الذي يقوم بدوره الفنان "عمر الشناوي"، في محاولة منها لفهم شخصيته، خاصة في بداية زواجهما، ولكن تنتهي الحلقة بطلب دينا الطلاق من مالك.

وظهر أيضًا إسلام جمال وهو متزوج ببسمة داود ويدخل في صدام مع حماته سلوى عثمان حيث إن علاقته متوترة بها، كما أنها تصطدم بشقيقته لأنها أحضرت مكياج لابنته الصغيرة.

ويواجه الفنان محمد أبو داود والفنانة كارولين عزمي العديد من المشاكل بسبب زواجهما رغم فارق السن بينهما، ولكنهما يحاولان تخطيه.

أبطال وصناع مسلسل "الوصفة السحرية"

شارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: شيري عادل، عمر الشناوي ،لقاء سويدان، سلوي عثمان، كارولين عزمي، سلوى محمد علي، هايدي كرم، وهو من تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

أحداث مسلسل "الوصفة السحرية"

تدور أحداث المسلسل في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.