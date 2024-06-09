نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل محمود العسيلي في عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان ومحمود العسيلي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في ثاني أيام عيد الأضحى في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

آخر أعمال محمود العسيلي

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي طرحه أحدث أعماله الغنائية والتي حملت عنوان "عيني شايفة فيكي"، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

كلمات أغنية عيني شايفة فيكي



ومن كلمات الأغنية: جايبه الجمال ده منين

مين اللي شافه قبلي

مجاش في بني آدمين

أكيد عشان متساب لي

بعيونك الحلوين

ده يترسملك صورة

بحر وطبيعة وناس

قدام عنيكي مبهورة

عيني شايفة فيكي

كل مزايا الدنيا بحالها

والحاجة اللي انتي تبصيلها

تحلى في عيني

يا عيني عليكي يا عيني

عيني شايفة فيكي

واحدة رهيبة خطفني جمالها

نجمة بعيدة وكل ما أجيلها

تحلى في عيني

يا عيني عليكي يا عيني

لو ابتسمتي بقول

للشمس روَّحي بدري

ده انتي عليكي قبول

مشوفتهوش أنا عمري

نور من بعيد يتشاف

لو انتي جاية قصادي

بقيت بغير وبخاف

عليكي من الدنيا دي.