آسر ياسين يشوق جمهوره لـ فيلم "ولاد رزق3" بصورة من الكواليس

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان آسر ياسين جمهوره ومتابعيه، لـ فيلم "ولاد رزق 3"، المقرر طرحه في السينمات يوم الخميس المقبل 13 يونيو، للمنافسة ضمن أفلام موسم عيد الأضحى 2024.

ونشر "ياسين" صورة من كواليس تصوير الفيلم، وهو يقوم بتصليح سيارة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلًا: "الشايب في عيد الأضحي 13 يونيو في السينمات، ولاد رزق القاضية".

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

يشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

تدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.