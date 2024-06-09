نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايمكن أن يتمناه المرء إلا في أحلامه.. جميلة عوض توجه رسالة لجمهورها بعد زفافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنان جميلة عوض على حفل زفافها التي تصدرت بسببه محركات البحث جوجل، ونشرت صورة لها من الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت على الصور قائلة: "لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة الغامرة والحب الذى شعرت به فى يوم زفافنا أمس، تحقق حلمي بأن أكون محاطة بأكثر أحبائي وأقاربي وأصدقائي المحبوبين لي، وهو ما أحدث فرقًا كبيرًا، كما لو كانت بقصة خيالية من طفولتي".

واستكملت:"وجدت نفسي في القلعة التاريخية المطلة على هذه المدينة الجميلة، ورفيق روحي أحمد بجانبي ومحاط بعائلتنا وأصدقائنا الأعزاء، والعديد منهم من الرموز الموهوبين والمشهود لهم في المنطقة، لقد لخصت ليلتنا شيئًا لم أستطع إلا أن أحلم به، ومع ذلك شهدنا ليلة مليئة بالسحر الذي لا يمكن للمرء إلا أن يتمناه فى أحلامه”.

قائمة نجوم الفرح



وحضر عدد كبير من النجوم حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ منهم عمرو دياب وأحمد عز ومنى زكي وأحمد حلمي ونيللي كريم ومنة شلبي وآسر ياسين وأحمد داود وزوجته علا رشدي وإيمي سمير غانم وحسن الرداد وأشرف زكي وروجينا وابنتيهما مايا ومريم والسيناريست أيمن سلامة وغيرهم من النجوم.



آخر أعمال جميلة عوض





وكان آخر أعمال الفنانة جميلة عوض هو مسلسل لانش بوكس، بطولة الفنانة غادة عادل، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، حيث قدمت الفنانة فيه شخصية ندى، جسدت شخصية ندى، تبحث عن شخص يدعى يوسف أو ياسين في محل إلكترونيات، تدور أحداث العمل حول دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن.



قصة مسلسل لانش بوكس



لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أن الأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.