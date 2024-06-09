شاهد.. أول تعليق للفنانة جميلة عوض بعد حفل زفافها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 11:25 صباحاً - نشرت الفنانة جميلة عوض أول تعليق لها بعد حفل زفافها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وقالت جميلة عوض: “لا يمكن للكلمات أن تعبر عن الفرحة الغامرة والحب الذى شعرت به فى يوم زفافنا بالأمس، تحقق حلمى بأن أكون محاطة بأكثر أحبائى وأقاربى وأصدقائى المحبوبين لى، وهو ما أحدث فرقا كبيرا، كما لو كانت بقصة خيالية من طفولتى”.

وأضافت جميلة عوض: “وجدت نفسي في القلعة التاريخية المطلة على هذه المدينة الجميلة، ورفيق روحي أحمد بجانبي ومحاط بعائلتنا وأصدقائنا الأعزاء، والعديد منهم من الرموز الموهوبين والمشهود لهم في المنطقة، لقد لخصت ليلتنا شيئًا لم أستطع إلا أن أحلم به، ومع ذلك شهدنا ليلة مليئة بالسحر الذي لا يمكن للمرء إلا أن يتمناه فى أحلامه”.