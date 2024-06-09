نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان جلال الزكي لحادث سير مروع منذ 3 أسابيع على طريق الصحراوي، وانقلبت سيارته وجرى نقله إلى المستشفى وإيداعه وحدة العناية المركزة إثر دخوله غيبوبة جراء الحادث.

التطورات الصحية لـ جلال الزكي



أكد مصدر مقرب له في تصريحات صحفية أنه يماثل الشفاء وأن حالته الصحية أصبحت مستقرة حاليًا ويتماثل للشفاء، ومن المقرر أن يغادر المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بدأ في السير على قدميه بشكل طبيعي واستقرت وظائف جسمه.

آخر أعمال جلال الزكي



وكان آخر أعمال الفنان جلال الزكي، مشاركته في مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي، في الموسم الرمضاني 2024، الذي حقق نجاح جماهيري كبير، وقدم خلاله شخصية تتسم بمعالم الشر، وكانت مواجهته الدائمة خلال الأحداث مع عرب السويركي، الذي جسده الفنان أحمد العوضي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان، وإنتاج سينرجي.

تفاصيل مسلسل حق عرب



دارت أحداث المسلسل حول عرب السويركي الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، في قصة وأحداث مثيرة ومشوقة للجمهور.