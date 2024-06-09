الموت يفجع الفنان محمد نجاتي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد نجاتي، في الساعات القليلة الماضية، وفاة ابنة خالته، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، طالبًا من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



كتب "نجاتي" عبر خاصية الاستوري:" البقاء والدوام لله وحده، انتقلت إلى رحمة الله ابنة خالتي، السيدة منار أيمن، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولم يعلن موعد الجنازة أو العزاء".

آخر أعمال محمد نجاتي

في سياق آخر، يذكر أن آخر الفنان محمد نجاتي، هو مشاركته في بطولة مسلسل "العتاولة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "العتاولة"

شارك في بطولة مسلسل " العتاولة" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، محمد نجاتي، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدى، وآخرون، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.