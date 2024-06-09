القادم على Netflix: الرسوم المتحركة" تستعرض مسلسلات وأفلام الأنيمي الجديدة والعائدة لعام 2024 وما بعده للأطفال في مرحلة الروضة والعائلات والبالغين

القاهرة - محمد ابراهيم - حصلت Netflix اليوم على معاينة لمحتوى الرسوم المتحركة ضمن قائمة مذهلة من أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة القادمة في العام المقبل.

لأفلام والمسلسلات الجديدة على Netflix

وإذ أصبحت Netflix وجهة مفضلة للاستمتاع بأعمال الرسوم المتحركة، يقصدها أكثر من 130 مليون سكن لمشاهدة تشكيلة متنوّعة من الرسوم المتحركة شهريًا، إليكم في ما يلي قائمة بالأفلام والمسلسلات الجديدة والأعمال المفضلة العائدة مما قد يتطلع المعجبون لمشاهدتها:

• مسلسلات للبالغين، بدءًا بالأكشن مع "آركين" و"أسطورة النهاية الإسكندنافية" وTerminator Zero، وانتهاءً بالكوميديا مع "بسبس بومبا" والموسم الأخير من Big Mouth.

• بعد النجاح الجماهيري الذي حققته أعمال مثل "وحش البحار" و"ليو"، تأتي أفلام جديدة تضم "الصديق الخيالي" و"إنقاذ قاع الهامور: فيلم ساندي أمور" و"مهمة سحرية" و"ذات عيد ميلاد مجيد" وWallace & Gromit: Vengeance Most Fowl وThe Twits وK-Pop: Demon Hunters و"شمشون: الفيلم" وPookoo، ومسلسلات مثل Motel Transylvania.

عروض لأطفال الروضة



• عروض لأطفال الروضة تضم الأصدقاء المفضلين للصغار مع "كوكوميلون" و"بيت دُمى غابي"، التي حصدت جميعها أكثر من 650 مليون مشاهدة العام الماضي.

• مسلسلات الأنيمي Tokyo Override و"سفينة ليفايثان"، وأفلام "كون الحارسة الجميلة بحّارة القمر: الفيلم" و"فتاتي العفريتة". تواصل القاعدة الجماهيرية للرسوم المتحركة على Netflix التوسّع وجذب المزيد من المشاهدات، حتى تجاوزت البرامج أكثر من مليار مشاهدة في عام 2023.