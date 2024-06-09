نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عز يروج لأحدث أعماله السينمائية الجديدة "ولاد رزق 3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج النجم أحمد عز لأحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم ولاد رزق 3 القاضية، من خلال مشاركته بفيديو خاص له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه: "أنا عارف إن أنا كل مرة بقولكم هنبطل المرة دي بقى فعلا بردو مش هنبطل استنوا ولاد رزق".



يذكر أن فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وإياد نصار وعدد آخر من الفنانين، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، وهو من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

آخر أعمال أحمد عز



والجدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد عز "فرقة الموت" ويشارك في بطولته آسر ياسين، منة شلبى، محمود حميدة، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب.

أحداث فيلم فرقة الموت

فيلم "فرقة الموت" تدور أحداثه في فترة الأربعينيات حيث يجسد أحمد عز شخصية ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقة للقضاء على سطوة خط الصعيد في مواجهة مباشرة مع الفنان آسر ياسين، وذلك في إطار أكشن تشويقى، ليسجل الفيلم العمل السينمائى الثالث على التوالي الذى يعود أحمد عز فيه الزمن إلى الوراء أو أن أحداثه تدور في فترة زمنية قديمة وغير معاصرة.

