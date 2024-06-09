عمر خيرت يكشف أسرار عن حياته لأول مرة في حوار ببرنامج "حديث القاهرة".. الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الموسيقار عمر خيرت، ضيفًا على برنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، في حلقة اليوم الأحد، على قناة القاهرة والناس، ويكشف عن حكايات وأسرار شخصية يحكيها لأول مرة، وماذا كانت تفعل والدته في شرائط الكاسيت.

تفاصيل حلقة الموسيقار عمر خيرت

ويكشف الموسيقار عمر خيرت خلال حواره عن سبب بكاءه في ليلة من الدقي حتى وصوله إلى جاردن سيتي، كما يتحدث عن تجربته في العالم التمثيل والسينما.

مواعيد عرض برنامج حديث القاهرة

يذاع برنامج "حديث القاهرة"، في تمام التاسعة مساءً وتقدمه الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس خلال يومي السبت والأحد، ومع الاعلامي إبراهيم عيسى خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء.