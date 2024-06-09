نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر شيرين رضا للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيرين رضا، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" في السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلانها خبر اعتزالها الفن عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت شيرين رضا عبر خاصية "الاستوري" صورة مكتوب فيها: "كفاية بقى قررت الاعتزال"، دون الكشف تفاصيل قرارها أو أسبابه، وبدأ الجمهور يتساءل عن سبب قرار الإعتزال المفاجئ.

حقيقة إعتزال شيرين رضا

ولكن بعد انتشار الخبر، خرجت الفنانة شيرين رضا لتوضح حقيقة الأمر، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وذلك بنشر جزءًا قصيرًا من إعلان يظهر فيه الفنان ماجد الكدواني وهو يتصل بها، ويسألها على موعد حضورها إلى لوكيشن التصوير، لأن هناك مشهدًا يجب أن تقوم بتصويره في الوقت الحالي، ليتضح بعد ذلك أن الأمر مرتبط بحملة إعلانية جديدة لإحدى شركات الاتصالات.



آخر أعمال شيرين رضا الدرامية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا الدرامية، هو مشاركتها في بطولة الحزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، الذي تم عرضه في يناير الماضي.

أبطال وصناع مسلسل "وبينا ميعاد 2"



شارك في بطولة مسلسل "وبينا ميعاد 2" كوكبة من نجوم الفن أبرزهم:شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، أميرة أديب،محمد مهران،هاجر الشرنوبي، تأليف وإخراج هاني كمال.