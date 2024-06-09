نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزيز الشافعي يكشف تفاصيل أغنية "زينة العرايس" لـ شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعي عن أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "زينة العرايس"،حيث شارك جمهوره بمقطع فيديو جديد من الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بالفيديو تعليقًا قال فيه:"يا ليلة بيضة شيرين، الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، توزيع وميكس أسامة الهندي".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ألف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الأغنية عظمة، اللحن عالمي، وغيرها من التعليقات.



كلمات أغنية زينة العرايس

وتقول أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة والتي تحمل اسم زينة العرايس: القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي واقف والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل، والله وبقينا أهل وخمسة علينا، اتمخطري ياحلوة يازينة ياوردة من جوا جنينة الله أكبر ما شاء الله، عريسنا ده قمر ليالينا، يارب بارك الذرية الصالحة ليهم وتفرح قلوبنا بيهم فرحة لبعض وش الخير يفتحلو كوبة بالمحبة والسعادة الحب يكبر كل مادا يبقى العمر الجاي خير، واهو بشهادة الكل ورد ولقي على الكل حلو المود والطقس على الصوت والرقص، اللي هي يفتح له كوبة بالمحبة والسعادة دي تقريبا هتبقى يستهله مش يفتح له دي اللي مش متأكدة منها



آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية نضارة الشمس، للفنان ستار سعد، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

