نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. ميس حمدان تستعد لطرح أغنية "زلزال في قلبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة ميس حمدان لطرح أغنية جديدة لها بعنوان "زلزال في قلبي "خلال الفترة المقبلة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وشاركت ميس حمدان، جمهورها مقطع من البرومو الدعائي الخاص بالأغنية، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة:"زلزال في قلبي قريبًا على كل المنصات".

فيلم السيستم

يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان فيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدتهم وتجاربهم السابقة.

أبطال فيلم السيستم





والعمل من بطولة عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي،طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.



ما هي تفاصيل اللافتة الإنسانية؟



كشف المنتج كريم الشربيني بأن الفيلم تم إهداؤه للزعيم عادل إمام ولكل أسرة فيلم البحث عن فضيحة الذي قدمه بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم سمير صبري وميرفت أمين وغيرهم.