نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثقافة الأقصر تشهد فعاليات متنوعة احتفالا باليوم العالمي للبيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، باليوم العالمي للبيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

وعقد قصر ثقافة الأقصر حلقة بحثية، تحدثت بها الباحثة د. مريم سمير، عن اليوم العالمي للبيئة موضحة أهمية الحفاظ على البيئة والتوعية المستمرة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تعزز حمايتها.

توعية ذوي الهمم للحفاظ على البيئة

وتناولت حياة عبد الرحيم -أخصائي نفسي، الحديث عن "توعية ذوي الهمم للحفاظ على البيئة" موضحة أنهم جزء من المجتمع لهم جميع الحقوق وعلى الأسرة والأخصائيين إيصال التوعية والإرشادات لهم من خلال السبل المتنوعة لذلك.

دور الفن في خلق بيئة خضراء

واختتمت د. نجلاء بدوي هارون -مدرس التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط، الحلقة، بالحديث عن "دور الفن في خلق بيئة خضراء"، مؤكدة أهمية تدشين قوافل توعوية للحفاظ على البيئة والاستدامة وكيفية تقليل الانبعاث الكربوني.

كما أكدت أهمية تنظيم مسابقات فنية تخدم البيئة، وعمل لافتتات إرشادية للحفاظ على البيئة، وإعادة تدوير النفايات التي تلوث البيئة وإنتاج أعمال فنية صديقة للبيئة.

إعادة تدوير

وأعقب ذلك ورشة حرف بيئية بعنوان "إعادة تدوير" قدمتها مشيرة محمد طلعت مسئول الدراسات والبحوث بالقصر، وورشة حرف بيئية عن "فن التطريز" تنفيذ منار أيمن فكري مدرب الحرف اليدوية.

وفي السياق ذاته، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "الثقافة ودورها في نشر الوعى للحفاظ على البيئة" تناول خلالها أبو المكارم عبد الجليل - مدير إدارة التربية والتعليم بالأقصر سابقا، مصادر التلوث البيئي وطرق الوقاية منه، وأشار المحاضر لأهمية دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي، مؤكدا أن حماية البيئة واجب على كل فرد.

