عاجل- عمرو دياب يحرر محضرًا ضد الشاب الذي صفعة ( تفاصيل)

القاهرة - محمد ابراهيم - عاجل- عمرو دياب يحرر محضراً ضد الشاب الذي صفعة ( تفاصيل)

هزّت واقعة ضرب الفنان عمرو دياب لشاب في حفل زفاف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية،حيث تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه دياب وهو يصفع الشاب الذي حاول التقاط صورة معه.

وقد أثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا،وانقسمت الآراء بين مؤيد لتصرف دياب رافضًا للمضايقات التي يتعرض لها الفنانون،وبين منتقد لتصرفه واعتباره مبالغًا فيه.

وبحسب رواية شاهد عيان،فإن الشاب تصرف بطريقة غير لائقة مع دياب،حيث حاول التقاط صورة معه عنوة ودفعه،ما دفع دياب إلى دفعه هو الآخر ثم صفعه.

عمرو دياب يحرر محضرا في قسم الشرطة ضد الشاب

وبعد انتشار الفيديو، أعلن محامي عمرو دياب عن تحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول ضد الشاب،واتهمه بالاعتداء على موكله.

وفي تصريحاته أمام النيابة العامة،أوضح محامي دياب أن الشاب "أمسك به من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة لإجباره على التصوير بشكل غير لائق".

وأضاف أن الشاب جذب أيضا الفنان محمد رمضان بنفس الطريقة من يده،مشيرًا إلى أن "التطفل الشديد الموجود من البعض وصل لدرجة صعبة نظير التقاط صورة ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار في أقواله أمام النيابة العامة إلى أن الفنان يرحب بأي معجب ولا يصد أي أحد يريد التقاط صور معه.

وبدأت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، التحقيق في المحضر المقدم من الفنان عمرو دياب ضد الشاب.

ومن المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال الشاب ومشاهدة الفيديو،ثم تقرر ما إذا كانت ستحيله إلى المحاكمة أم لا.

عمرو دياب يغلق التعليقات

وإلى جانب التحقيقات الجارية،أغلق عمرو دياب جميع التعليقات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،منعا لتعرضه إلى بعض التعليقات غير اللائقة.