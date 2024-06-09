جمال العدل يعلن عن فكرة جديدة في مجال الإنتاج الفني.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن المنتج جمال العدل استعداده لتقديم فكرة جديدة في مجال الانتاج الفني سوف تكون منبع كبير للموهوبين وهي الـ " Short Drama" الدراما القصيرة

وأوضح ان الـ " Short Drama " الدراما القصيرة، سوف تقدم على "العدل ديجيتال" وهي عبارة عن دراما سريعة تعرض في دقائق قليلة تليق بطبيعة الجمهور الكبير الموجود على السوشيال ميديا والذي أصبح لا يتحمل الدراما الطويلة.



و قال العدل في هذا الصدد؛ حاولت تقديم هذة الفكرة عام 2009 مع إحدى شركات الاتصالات حتى يذيعون مسلسل مدته 3 دقائق على التليفون ولكن الاتفاق لم يكتمل، وبعد مرور 15 عام أصبح الحلم حقيقة وسنقدم الدراما القصيرة على "العدل ديجيتال" الموجودة على كل منصات السوشيال ميديا وسيقدمها نجوم من الفن ومعهم شباب من الوجوه الجديدة لإتاحة فرصة حقيقية لتقديم مواهبهم فمصر مليئة بمواهب سواء في التمثيل أو في تأليف المحتوى والقصص المعالجة دراميا التي تصلح لكي تقدم في دقائق.



وأكد على إنه يقوم بالإشراف العام على "العدل ديجيتال" والتي تديرها بشكل مباشر الدكتورة داليا صالح وأحمد جمال العدل ومعهم مجموعة كبيرة ومختارة سوف يكونون مسؤولين عن تحديد واختيار محتوى مختلف ومتعدد وهادف.



وأشار إلى ترحيب "العدل جروب ديجيتال" بالأفكار الجديدة والمختلفة من الشباب الموهوب في هذا المجال بعد أن سمحت في الموسم الرمضاني 2024 لتلك المواهب بأن تشارك في صناعة عدة برامج بودكاست نالت اعجاب المتابعين وحققت ملايين المشاهدات.

ومن ضمن هذه البرامج برنامج بودكاست "لعل وعسى" وقدمة الكاتب إبراهيم عيسى وناقش من خلاله محتوى فني وكانت أرائه مختلفة وواقعية وعرض من خلال برنامجه أسرار عن الفنانين وصناعة الافلام تذاع لأول مرة، وكذلك بودكاست "ترانزيت" وقدمه الشيخ مصطفى عاطف واعتمدت فكرة البرنامج على توصيل المعلومات الدينية للأطفال بشكل بسيط وسهل، وأيضا بودكاست "قهوة بلبن" والذي تقدمه الفنانة جيلان علاء وهو عبارة عن حوار كوميدي من القلب للقلب تديره مع المشاهير، وبودكاست "زي الفل" وقدمه محمد صفوان وهو برنامج للصحة، يعتمد على تقديم معلومات لفئات مختلفة، وبودكاست "دردشه علهادي" ويقدمه هادي بسيوني وهو برنامج يقدم حالة من المرح بشكل مختلف ويعتمد على المفاجآت واخيرًا، بودكاست "داير" برنامج دون مذيع يضم مجموعة من الشخصيات المعروفة ويدور بينهم حوار من قلوبهم وبشكل جاد.

كما كشف المنتج جمال العدل بأن "العدل ديجيتال" التي تم اطلاقها مؤخرا تعد التطور الطبيعي لتوسع "العدل جروب مالتي ميديا" والتي كانت في الماضي "العدل جروب فيلم" ثم "العدل جروب" واليوم هي "العدل جروب مالتي ميديا" والتي خرج منها أكثر من منصة مثل "العدل جروب سينما" واستوديو وديجيتال.

وقال: العدل جروب ديجيتال تحاكي التطور للمحتوى المنتشر حول العالم وتمت التحضيرات للشركة منذ عام حتى نكون من أوائل الشركات في مصر كما تعودنا ان نسبق بخطوه، وقد تم تنفيذ مجموعة من برامج البودكاست المختلفة والمتنوعة والتي اثبتت نجاحها كونها تتسم بالحرية في التعبير في كل محتوى متنوع يتم تقديمة سواء فني أو رياضي وغيرهم من المجالات حتى يصل للجمهور بشكل أسهل وأبسط.