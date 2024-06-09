نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تعلن تعاقدها على مسلسلها في رمضان ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك عن تعاقدها بمسلسل جديد في رمضان ٢٠٢٥ قائلة “ مسلسل رمضان ٢٠٢٥ باذن الله انتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي ”

ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٥ والعوضي يهنيها ب “ وحش الكون”

ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٥ والعوضي يهنيها ب “ وحش الكون”

و في سياق متصل قام الفنان أحمد العوضي بتهئنتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا “ هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون ان شاء الله”

ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٥ والعوضي يهنيها ب “ وحش الكون”

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل “ ضرب نار ” في السباق الرمضاني ٢٠٢٣ والذي حقق نجاحًا ساحقًا وكان العمل الثاني على التوالي الذي يجمعها بزوجها السابق الفنان أحمد العوضي.