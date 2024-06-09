فن ومشاهير

ياسمين عبد العزيز تعلن تعاقدها على مسلسلها في رمضان ٢٠٢٥

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين عبد العزيز تعلن تعاقدها على مسلسلها في رمضان ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك عن تعاقدها بمسلسل جديد في رمضان ٢٠٢٥ قائلة “ مسلسل رمضان ٢٠٢٥ باذن الله انتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي ” 

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ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٥ والعوضي يهنيها ب “ وحش الكون”
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ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٥ والعوضي يهنيها ب “ وحش الكون”

و في سياق متصل قام الفنان أحمد العوضي بتهئنتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا “ هتدغدغي الدنيا  يا وحش الكون ان شاء الله” 

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ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان٢٠٢٥ والعوضي يهنيها ب “ وحش الكون”

آخر أعمال  ياسمين عبد العزيز 

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسل “ ضرب نار ” في السباق الرمضاني ٢٠٢٣ والذي حقق نجاحًا  ساحقًا وكان العمل الثاني على التوالي الذي يجمعها بزوجها السابق الفنان أحمد العوضي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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