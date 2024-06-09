نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر O West ومهرجان الجونة السينمائي يطلقان لأول مرة فعاليات منصة سيني جونة بغرب القاهرة لدعم المواهب الشابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم في مدينة O West، إحدى المدن المتكاملة لشركة أوراسكوم للتنمية بغرب القاهرة، النسخة الأولى من فعاليات منصة سيني جونة X O West والتي تم الإعلان عنها خلال النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي. تستمر فعاليات المنصة على مدار يومين 9 و10 يونيو الجاري، وتتضمن برنامجًا حافلًا من ورش العمل والمناقشات الحوارية، وذلك بهدف ضمان مشاركة الخبرات والمعرفة من خبراء قطاع السينما مع المواهب الشابة على مدار العام بما يساهم في تطوير صناعة السينما في مصر.

ويشمل برنامج سيني جونة X O West مجموعة من البرامج والفعاليات المُصممة خصيصًا للشباب، بما في ذلك ورش العمل وندوات الحوار واللقاءات مع كبار صناع السينما. ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات الشباب في مختلف مجالات صناعة السينما، وتعزيز ثقافتهم السينمائية، وتوفير فرص العمل لهم في هذا المجال.

أبرز الحضور

شارك في حفل الافتتاح الرسمي لفعاليات سيني جونة X O West، التي تُقام تحت إدارة عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي كل من تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West ومكادي هايتس وبيوم، مع مجموعة من خبراء ومشاهير السينما. يأتي ذلك في إطار استراتيجية مدينة O West التي تستهدف دعم الفنون والثقافة وتمكين المواهب الشابة، بما يسهم في خلق منصة تفاعلية لتمكين الشباب من عرض مواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الفنانين المفضلين لديهم، وعرض محتوى سينمائي فريد ومبتكر.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات سيني جونة X O West تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية تساهم في تعزيز التطور الفني والمالي للمواهب الشابة، حيث تتضمن الفعاليات تنظيم حلقات نقاشية لعرض ومناقشة قصص النجاح عن الأفلام المصرية القصيرة التي شقت طريقها إلى العالمية. بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوارية بمشاركة خبراء قطاع السينما عن كيفية توفير تمويل وتسويق للمشروعات السينمائية، كما سيتم تنظيم جلسة نقاشية بعنوان " المرأة في الصناعات الإبداعية" عن كيفية تغيير قواعد السينما والتلفزيون، والتحديات اللاتي تواجه المرأة ونجاحهن في تخطى العقبات. وسيشارك في الفعاليات العديد من خبراء قطاع صناعة السينما على رأسهم محمد حفظي، وأمجاد أبو العلا، وسامح علاء، وكوثر يونس، ومراد مصطفى، وسوسن يوسف، وغيرهم من خبراء صناعة السينما.

أكد تامر دويدار، الرئيس التنفيذي لمدن O West، ومكادي هايتس، وبيوم، على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب وتوفير الفرص المناسبة لهم للإبداع والتطور في مختلف المجالات، ولا سيما الفن والثقافة والرياضة. وقال: "نفخر بشراكتنا مع منصة سيني جونة، والتي تأتي إيمانًا منا بأهمية دعم المواهب المصرية الشابة في مجال السينما، ونرى في هذا البرنامج فرصة مثالية لخلق بيئة إبداعية حاضنة للشباب، تمكنهم من الارتقاء بمواهبهم إلى أعلى المستويات." وأضاف دويدار: "نؤمن بأن الشباب المصري يمتلك قدرات وإمكانيات هائلة، وأن مدينة O West المتكاملة تسعى دائمًا إلى تطوير ركائز البنية التحتية الاجتماعية مثل الفن، والثقافة، والتعليم، والرياضة، وريادة الأعمال بتقديم الدعم اللازم للشباب لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم، ومساعدتهم على أن يكونوا روادًا للمستقبل."

من جهته أعرب عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عن خالص تقديره لمدينة O West على رعايتها المتميزة لفعاليات سيني جونة. وأكد على الأهمية البالغة التي تمثلها منصة سيني جونة في توفير بيئة تفاعلية مثالية للشباب المصري والعربي للتواصل مع كبار خبراء صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم، وتبادل الخبرات والتجارب، وإثراء معرفتهم في مختلف مجالات السينما.

وأضاف منسي: "تُشكل منصة سيني جونة منصة حاضنة لإبداعات الشباب، وتُتيح لهم فرصة استثنائية للتعبير عن أنفسهم وتوصيل آرائهم وأفكارهم من خلال أعمالهم الإبداعية."

وقالت ماريان خوري، المديرة الفنية لمهرجان الجونة السينمائي: "نؤمن أن السينما والفن هما من أدوات القوى الناعمة الفاعلة التي تُسهم في توحيد الشعوب، وتُتيح لغة موحدة لتشكيل الوعي الاجتماعي، وتُعدّ من أكثر وسائل الاتصال تأثيرًا ومحاكاةً للواقع." وأوضحت أن اختيار شعار "سينما من أجل الإنسانية" لمهرجان الجونة السينمائي نابعًا من الايمان برسالة السينما السامية، وقدرتها على تعزيز القيم الإنسانية النبيلة، وخلق جسرٍ للتواصل بين الثقافات والحضارات. وأضافت خوري: "نحرص من خلال منصة سيني جونة X O West على الاستفادة من قوة السينما والفن في تعزيز القيم الإنسانية بين الشباب، وتقديم يد العون والمساعدة لتحقيق احلامهم وطموحاتهم."

جدير بالذكر أن مدينة O West تعاونت مع النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، لإطلاق المرحلة الأولى من "صندوق تأسيسي" بقيمة 250 ألف دولار، لتوفير الدعم المالي اللازم لصناع الأفلام المصرية والعربية، للبدء في تطوير أفكار مشاريع أفلامهم. يسعى الصندوق إلى اكتشاف المواهب السينمائية الجديدة التي ابتكرت قصصًا أصلية، من خلال تأمين مرحلة التمويل الأولية، ليتمكن بعدها صناع الأفلام والمنتجين، من التواصل مع المؤسسات والمنتجين وبرامج التمويل والمنح، للحصول على تمويل إضافي.