نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوكا وجواهر ينتيهان من تسجيل ديو "كارونيتا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الفنان أوكا والفنانة جواهر من تسجيل اغنية جديدة علي طريقة الديو تحمل عنوان "كارونيتا" ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة

ويعد ديو "كاربونيتا" بمثابة العودة للفنانة جواهر بعد فترة غياب استمرت سنوات، والاغنية من كلمات وألحان وتوزيع أوكا وتم التسجيل في الاستوديو الخاص به.

وتعكف جواهر علي التحضير لمجموعة من المفاجأت عقب طرح اغنيتها مع أوكا من المقرر ان تعلن عنهم قريبا

أحدث أعمال أوكا

وكان أوكا طرح منذ اسابيع قليلة اغنية "مشيت في شارع الغرام" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات.

وطرح أوكا الأغنية الدعائية لفيلم " علي الماشي" للنجم علي ربيع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة وحوده بندق.

وشارك الثلاثي عبدالباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع، الذي يقدم شخصية (هادي) وصديقه (إيشا) الفنان كريم عفيفي، وعدد من الراقصين.