ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 9 يونيو 2024 06:31 مساءً - أعلنت الفنانة ياسمين عبد العيز تعاقهدها على مسلسل جديد ينتظر طرحه في سباق مسلسلات رمضان المقبل 2025.

ونشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة تجمعها مع المنتج تامر مرسي، وحسام شوقي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتاعي فيس بوك، وعلقت قائلة: 'مسلسل رمضان ٢٠٢٥ باذن الله انتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي '.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل 'ضرب نار' برمضان 2023، والذي تدور قصته في قالب درامي، فبعد أن يسافر جابر من الصعيد إلى القاهرة بسبب الثأر، يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: مصطفى فكري، ﺗﺄﻟﻴﻒ: ناصر عبدالرحمن ، العمل بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، سهير المرشدي، انتصار، إيمان السيد.