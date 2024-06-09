معانقة فرح يوسف لحنان يوسف وأحمد كمال بعد تكريمها من مجلس حقوق الإنسان

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان المتميز ٢٠٢٤ بإحدي فنادق محافظة القاهرة وكرم عدد من صُناع أعمال رمضان أبرزهم مسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” وأبطال المسلسل وأبرزهم الفنانة فرح يوسف التي ظهرت ملامح الفرحة والسعادة العارمة عليها وبعد تكريمها مثل الطفلة ذهبت لأبائها فى الفن الفنانة القديرة حنان سليمان والفنان القدير أحمد كمال وقام بمعانقتهم.

فرح يوسف وحنان سليمان

أبرز المكرمين في المجلس القومي لحقوق الإنسان

و كان أبرز المكرمين الفنانة القديرة ميمي جمال والفنان القدير أحمد كمال والفنان القدير ياسر علي ماهر والفنانة بسمة والفنانة صابرين والفنان الشاب يوسف عمر والفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر والفنان أحمد خالد صالح والفنان محمد جمعة والفنان إسلام إبراهيم والفنانة فرح يوسف وعدد آخر من الفنانين والفنانات والأعمال الدرامية.