أحمد العوضي يهنئ ياسمين عبد العزيز بمسلسلها الجديد: "هتغدغي الدنيا يا وحش الكون"

القاهرة - محمد ابراهيم -

بعد غيابها عن موسم دراما رمضان السابق لهذا العام أعلنت الفنانة المتألقة ياسمين عبد العزيز في الساعات القليلة الماضية أنها تخوض تجربة درامية جديدة تشارك بها في موسم دراما رمضان المقبل لكنها لم تكشف عن أي تفاصيل خاصة بطبيعة العمل.



منشور ياسمين عبد العزيز على فيسبوك

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن مشروعها الجديد من خلال حساباتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وموقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

حيث نشرت صورا لها مع صناع العمل، وعلقت قائلةً: "مسلسل رمضان 2025 باذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي وحسام شوقي".



تعليق أحمد العوضي على منشور ياسمين عبد العزيز

وحرص الفنان أحمد العوضي طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز على تقديم التهنئة لها، حيث كتب لها في التعليقات الخاصة بمنشورها:" هتغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله".

تفاصيل مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز ومن تأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين بعد مسلسلي "ونحب تاني ليه" و"اللي مالوش كبير" والإنتاج لشركة سبنرجي تامر مرسي.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة ياسمين عبد العزيز هو مسلسل بعنوان "ضرب نار" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان للعام الماضي 2023 وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وتدور قصته في إطار درامي مميز حول "جابر" الذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان أحمد العوضي والذي يهرب من الصعيد إلى القاهرة ويجد في طريقه "مهرة" التي تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز ومن ثم تنشأ بينهما قصة حب وتكشف أحداث العمل باقي التفاصيل.



صناع وأبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، سهير المرشدي، ماجد المصري، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم المتألقين

والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن والإخراج لـ مصطفى فكري.